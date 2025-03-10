Відомий інсайдер назвав суму, за яку Шахтар придбає вінгера Атлетіко Мінейро
Донецький Шахтар заплатить за вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантану 16 мільйонів євро.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, «гірники» повністю погодили умови трансферу 19-річного футболіста, всі документи будуть підписані в найближчий час.
Аліссон Сантана є вихованцем академії Атлетіко Мінейро. У бразильській Серії А він дебютував ще влітку 2023 року, а всього на своєму рахунку має 42 матчі, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.
Раніше сам Аліссон Сантана підтвердив, що летить в Україну.
Також повідомлялося, що з самим гравцем узгоджено контракт на 5,5 років, а пропозиція Шахтаря перебила запит Лестера.
Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".