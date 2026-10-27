Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше "Класичне" сезону-2026/27

Колишній тренер низки клубів УПЛ В'ячеслав Грозний оцінив шанси Шахтаря та Динамо в очному протистоянні 1/8 фіналу Кубку України. Він прогнозує дуже обережний виступ від обох команд.

Про це повідомляє Футбол 2.0.

"Я думаю, що буде дуже організована гра з дуже малою кількістю підходів до воріт суперника. Краще команди будуть оборонятися. Шахтар уже навчився добре це робити, вони проходять через Лігу чемпіонів.

Динамо традиційно вміє оборонятися, вміє пресингувати. Власних помилок з боку двох команд майже не буде, будуть грати дуже надійно. Я не здивуюся, якщо матч завершиться нульовою нічиєю", – сказав Грозний.