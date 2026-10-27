Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше "Класичне" сезону-2026/27
Колишній тренер низки клубів УПЛ В'ячеслав Грозний оцінив шанси Шахтаря та Динамо в очному протистоянні 1/8 фіналу Кубку України. Він прогнозує дуже обережний виступ від обох команд.
Про це повідомляє Футбол 2.0.
"Я думаю, що буде дуже організована гра з дуже малою кількістю підходів до воріт суперника. Краще команди будуть оборонятися. Шахтар уже навчився добре це робити, вони проходять через Лігу чемпіонів.
Динамо традиційно вміє оборонятися, вміє пресингувати. Власних помилок з боку двох команд майже не буде, будуть грати дуже надійно. Я не здивуюся, якщо матч завершиться нульовою нічиєю", – сказав Грозний.
Зазначимо, що перше "Класичне" сезону відбудеться 27 жовтня у Львові. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.
Букмекери вважають "гірників" фаворитами майбутнього поєдинку. Напередодні своїм прогнозом на цю гру поділився Мирон Маркевич.
Нагадаємо, що минулої кампанії команди також протистояли одна одній в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді перемогло Динамо (2:1), яке врешті-решт і здобуло трофей.