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Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше "Класичне" сезону-2026/27

Денис Іваненко — 27 жовтня 2026, 14:25
Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше Класичне сезону-2026/27
В'ячеслав Грозний
Скриншот

Колишній тренер низки клубів УПЛ В'ячеслав Грозний оцінив шанси Шахтаря та Динамо в очному протистоянні 1/8 фіналу Кубку України. Він прогнозує дуже обережний виступ від обох команд.

Про це повідомляє Футбол 2.0.

"Я думаю, що буде дуже організована гра з дуже малою кількістю підходів до воріт суперника. Краще команди будуть оборонятися. Шахтар уже навчився добре це робити, вони проходять через Лігу чемпіонів.

Динамо традиційно вміє оборонятися, вміє пресингувати. Власних помилок з боку двох команд майже не буде, будуть грати дуже надійно. Я не здивуюся, якщо матч завершиться нульовою нічиєю", – сказав Грозний.

Зазначимо, що перше "Класичне" сезону відбудеться 27 жовтня у Львові. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Букмекери вважають "гірників" фаворитами майбутнього поєдинку. Напередодні своїм прогнозом на цю гру поділився Мирон Маркевич.

Нагадаємо, що минулої кампанії команди також протистояли одна одній в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді перемогло Динамо (2:1), яке врешті-решт і здобуло трофей.

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