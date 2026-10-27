Легенда Карпат зробив прогноз на "Класичне" в Кубку України
Колишній півзахисник Карпат Ігор Худоб'як вважає Шахтар фаворитом матчу проти Динамо в 1/8 фіналу Кубку України.
Про це він розповів у коментарі NV.
"Чекаю, що буде цікава гра, як майже завжди в цих класичних протистояннях. Бойова, з багатьма емоціями. За нинішніх умов, коли Динамо не демонструє футбол на рівні Шахтаря, це все одно залишається дуже принциповим протистоянням. Історія цих матчів досить велика, і вони завжди проходять у боротьбі.
На сьогодні Шахтар є фаворитом. У нього стабільніша гра, не змінювався тренер, є хороші результати і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті України. Правий фланг Динамо в останніх матчах не дуже впевнено діє в обороні, тому, можливо, Шахтар спробує зробити акцент на атаках через свій лівий фланг", – сказав Худоб'як.
Експерт вважає, що "біло-сині" будуть грати другим номером і спрогнозував підсумковий результат:
"Думаю, Динамо гратиме в низькому блоці та на контратаках. Команда має діяти дуже щільно, компактно та дисципліновано, першочергово в обороні: десь відбитися, не дати Шахтарю створити багато моментів. Водночас кияни чекатимуть на свій шанс у контратаках, спробують використати помилки гравців Шахтаря, а також нагоди зі стандартів.
Зміна тренера, думаю, піде Динамо на користь, адже раніше були негативні результати. Настрій команди має покращитися, тренерський штаб міг струснути її та запропонувати нові ідеї. Думаю, основний час завершиться внічию – 1:1, а все вирішиться в серії пенальті".
Зазначимо, що поєдинок відбудеться 27 жовтня на "Арені Львів". Він розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Букмекери вважають Шахтар фаворитом майбутнього протистояння. За текстовою трансляцією "Класичного" можна буде стежити за посиланням.