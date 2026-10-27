Легенда Карпат зробив прогноз на "Класичне" в Кубку України

Колишній півзахисник Карпат Ігор Худоб'як вважає Шахтар фаворитом матчу проти Динамо в 1/8 фіналу Кубку України.

Про це він розповів у коментарі NV.

"Чекаю, що буде цікава гра, як майже завжди в цих класичних протистояннях. Бойова, з багатьма емоціями. За нинішніх умов, коли Динамо не демонструє футбол на рівні Шахтаря, це все одно залишається дуже принциповим протистоянням. Історія цих матчів досить велика, і вони завжди проходять у боротьбі.

На сьогодні Шахтар є фаворитом. У нього стабільніша гра, не змінювався тренер, є хороші результати і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті України. Правий фланг Динамо в останніх матчах не дуже впевнено діє в обороні, тому, можливо, Шахтар спробує зробити акцент на атаках через свій лівий фланг", – сказав Худоб'як.