Шахтар і Динамо оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку України

Стали відомі стартові склади на центральний поєдинок 1/8 фіналу Кубку України з футболу, в якому Шахтар вдома прийматиме Динамо.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Шахтар : Дмитро Різник – Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке – Єгор Назарина, Олег Очеретько, Марлон Гомес – Аліссон Сантана, Глейкер Мендоса, Кауан Еліас

: Дмитро Різник – Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке – Єгор Назарина, Олег Очеретько, Марлон Гомес – Аліссон Сантана, Глейкер Мендоса, Кауан Еліас Динамо: Георгій Бущан – Олексій Сич, Томаш Кендзьора, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак – Микола Михайленко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко – Назар Волошин, Шола Огундана, Матвій Пономаренко

Зазначимо, що гра відбудеться 27 жовтня у Львові та має розпочатись о 18:00. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру "біло-сині" здолали вінницьку Ниву (1:0). "Гірники" впевнено переграли Вільхівці (3:0).

Саме Динамо є чинним володарем Кубку України. Кияни у фіналі минулого сезону здолали Чернігів.