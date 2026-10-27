Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шахтар і Динамо оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку України

Денис Іваненко — 27 жовтня 2026, 17:18
Шахтар і Динамо оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубку України
Шахтар – Динамо: де дивитися матч онлайн
Фото київського клубу

Стали відомі стартові склади на центральний поєдинок 1/8 фіналу Кубку України з футболу, в якому Шахтар вдома прийматиме Динамо.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

  • Шахтар: Дмитро Різник – Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Педро Енріке – Єгор Назарина, Олег Очеретько, Марлон Гомес – Аліссон Сантана, Глейкер Мендоса, Кауан Еліас
  • Динамо: Георгій Бущан – Олексій Сич, Томаш Кендзьора, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак – Микола Михайленко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко – Назар Волошин, Шола Огундана, Матвій Пономаренко

Зазначимо, що гра відбудеться 27 жовтня у Львові та має розпочатись о 18:00. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру "біло-сині" здолали вінницьку Ниву (1:0). "Гірники" впевнено переграли Вільхівці (3:0).

Саме Динамо є чинним володарем Кубку України. Кияни у фіналі минулого сезону здолали Чернігів.

Читайте також :
Легенда Карпат зробив прогноз на "Класичне" в Кубку України
Динамо Київ Шахтар Донецьк Кубок України з футболу

Шахтар Донецьк

Легенда Карпат зробив прогноз на "Класичне" в Кубку України
Шахтар – Динамо: анонс онлайн-трансляції матчу 1/8 фіналу Кубку України
Будуть грати дуже надійно: Грозний зробив прогноз на перше "Класичне" сезону-2026/27
Український тренер спрогнозував результат зустрічі Шахтар – Динамо в національному Кубку
Шахтар – Динамо і Лівий Берег – Верес: онлайн-трансляції ігор 1/8 фіналу Кубку України 27 жовтня

Останні новини