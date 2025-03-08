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Бразильський вінгер підтвердив перехід у Шахтар

Олександр Булава — 8 березня 2025, 11:47
Бразильський вінгер підтвердив перехід у Шахтар
Аліссон
Атлетико Мінейро

Бразильський вінгер Атлетико Мінейро Аліссон підтвердив свій перехід у донецький Шахтар.

Про це футболіст розповів у коментарі Canal do Frossard.

"Дуже радий, що маю таку можливість. Це справді мрія – мати можливість продовжити кар'єру в Європі. Я дуже щасливий і мотивований цією новою ціллю. Сподіваюся, що в мене все вийде.

Там війна, багато людей налякані. Там, де вони живуть, зараз досить безпечно. Я чув про це. Я теж трохи хвилювався через це. Але тепер я знаю, що все гаразд. Я говорив з Педрінью, я говорив з Еліасом. І вони вже готуються до мого приїзду.

Як я вже казав, я дуже вдячний цьому клубу за все, що вони зробили. Вони сформували мене як спортсмена і як особистість. Я дуже вдячний їм за це", – розповів Аллісон.

Напередодні повідомлялося, що Аліссон має вилетіти до України для проходження медогляду. З самим гравцем узгоджено контракт на 5,5 років, а пропозиція Шахтаря перебила запит Лестера.

Бразилець тільки з січня 2024 року почав залучатися до першої команди Атлетіко, тож встиг провести лише 40 хвилин. Також гравець встиг провести 8 матчів за збірну Бразилії U-20, де забив один м'яч.

Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".

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