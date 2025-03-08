Бразильський вінгер підтвердив перехід у Шахтар

Бразильський вінгер Атлетико Мінейро Аліссон підтвердив свій перехід у донецький Шахтар.

Про це футболіст розповів у коментарі Canal do Frossard.

"Дуже радий, що маю таку можливість. Це справді мрія – мати можливість продовжити кар'єру в Європі. Я дуже щасливий і мотивований цією новою ціллю. Сподіваюся, що в мене все вийде.

Там війна, багато людей налякані. Там, де вони живуть, зараз досить безпечно. Я чув про це. Я теж трохи хвилювався через це. Але тепер я знаю, що все гаразд. Я говорив з Педрінью, я говорив з Еліасом. І вони вже готуються до мого приїзду.

Як я вже казав, я дуже вдячний цьому клубу за все, що вони зробили. Вони сформували мене як спортсмена і як особистість. Я дуже вдячний їм за це", – розповів Аллісон.