Шахтар – Динамо: анонс онлайн-трансляції матчу 1/8 фіналу Кубку України

У вівторок, 27 жовтня, відбудеться центральний поєдинок 1/8 фіналу Кубку України-2026/27 з футболу, в якому донецький Шахтар вдома прийматиме київське Динамо.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію "Класичного" безпосередньо у цій новині. Зустріч у Львові розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру "біло-сині" здолали вінницьку Ниву (1:0). "Гірники" впевнено переграли Вільхівці (3:0).

Нагадаємо, що минулої кампанії команди також протистояли одна одній в 1/8 фіналу Кубку України. Тоді Динамо здобуло перемогу (2:1) та врешті-решт здобуло трофей.