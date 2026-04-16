Воротар АЗ – про нічию зі Шахтарем: Ми ще ніколи не виходили на поле у такому складі

Воротар нідерландського АЗ Алкмар Єрен Зут прокоментував виліт від Шахтаря в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що у першому таймі команда могла б грати краще, якби був інакший склад.

Його слова передає Voetbal International.

"Ми вийшли на поле з повним настроєм на боротьбу. У перерві ми сказали один одному, що енергія була на висоті. У першому таймі ми могли б грати трохи краще, але ми ще ніколи не виходили на поле у такому складі. Усі зробили все, що могли. У цьому плані хлопцям можна зробити комплімент. Просто хотілося б іншого результату". Після рахунку 2:1 гра знову трохи оживилася, і ми теж почали грати активніше. Просто хотілося б, щоб такий момент настав уже в першому таймі. А тут пропускаєш другий гол, і це дуже прикро. Але зараз треба підняти голову, адже в неділю на нас чекає ще один чудовий матч. Ми дуже на нього чекаємо".

Зауважимо, що АЗ Алкмар випустив на матч-відповідь проти Шахтаря майже резервний склад, залишивши низку ключових гравців команди на заміні. Можливо це рішення тренера пов'язане з тим, що 19 квітня АЗ зіграє у фіналі Кубку Нідерландів проти Неймегена (19:00 за київським часом).

Також Зут згадав перший матч про "гірників", який кінчився розгромною поразкою для нідерландців наприкінці гри.

"Ми фактично віддали той матч на 70-й хвилині. Це залишається великим гріхом. Все мало бути інакше, тоді б сьогодні у нас було набагато більше шансів, з нашими вболівальниками за спиною".

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, Шахтар зіграв унічию з АЗ (2:2) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшов далі завдяки перемозі в першій зустрічі (3:0).

Наступним суперником Шахтаря стане переможець пари Крістал Пелес – Фіорентина.