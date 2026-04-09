Гравець Шахтаря втратив свідомість під час матчу проти АЗ: лікар поставив попередній діагноз

Сьогодні, 9 квітня, проходить перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та АЗ.

В одному з епізодів півзахисник "гірників" Ізаке Сілва втратив свідомість після зіткнення із суперником.

Він вдарився головою і опинився без свідомості на газоні, на щастя, потім він прийшов до тями та повернувся у гру. Втім, у середині 1-го тайму його все ж змінив Артем Бондаренко.

Пізніше епізод прокоментував спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Тонічна поза, удар об землю. Підозра на травму шийного відділу хребта. Респект гравцям за те, що не лізли до рота і не втручалися до приходу лікарів.

Гравця не перевертали набік, адже, скоріш за все, він був вже у свідомості коли ті прибігли. Але в той час, коли у світі все ширше впроваджують протоколи струсу і знімають гравців з поля після удару мʼячем в голову, в нас гравця випускають на поле після тонічного приступу внаслідок струсу мозку", – зазначив лікар.

У поточному сезоні Сілва провів 27-й матч за Шахтар в усіх турнірах у поточному сезоні, у яких забив 5 голів та віддав таку ж кількість асистів.

Нагадаємо, на попередній стадії турніру "гірники" здолали Лех із загальним рахунком 4:3. Алкмарці ж упевнено пройшли празьку Спарту, перемігши чехів 2:1 вдома на 4:0 на виїзді.