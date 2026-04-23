Конопля зацікавив клуб Серії А, в якому виступає футболіст збірної України

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє Diretta Calcio Mercato.

За інформацією Gazzetta dello Sport, у послугах 26-річного футболіста зацікавлена ​​італійська Рома. "Вовки" розпочали попередню роботу над трансфером захисника, в якого за лічені місяці завершується контракт із "гірниками".

Ця ситуація робить українця особливо привабливим з фінансової точки зору. Він розглядається в якості заміни Зекі Челіку, який залишить влітку римлян на правах вільного агента.

Юхима цінують за якісну гру на фланзі. Він привернув увагу Роми своєю стабільністю, яку демонструє в останніх сезонах.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Конопля провів 27 матчів на клубному рівні. У них він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що за захисником Шахтаря стежать два клуби іспанської Ла Ліги. Їхні скаути наживо переглядали гру українця в матчі за збірну наприкінці березня.