Карпати втримали нічию із Шахтарем у 21 турі УПЛ

Львівські Карпати вдома зіграли внічию з донецьким Шахтарем у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

"Гірники" з перших хвилин гри заволоділи ініціативою та раз по раз створювали небезпечні моменти біля воріт суперника. Проте зводив нанівець їх старання голкіпер "зелено-білих" Яків Кінарейкін.

У другій половині гри малюнок гри не змінився, Шахтар атакував, львів'яни намагалися відповідати на контратаках. У підсумку гра завершилась внічию – 0:0.

Зазначимо, що за "гірників" дебютував бразильський новачок Аліссон, який перед грою підписав контракт з клубом.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 11 березня

Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) 0:0

Карпати: Кінарейкін, Полегенько, Бабогло, Жан Педрозу, Сич, Танда (Клименко, 46), Альварес, Чачуа, Костенко (Шах, 80), Бруніньйо (Федор, 84), Краснопір (Невес, 79).

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Траоре, 80), Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Судаков, Швед (Аліссон, 65), Егіналду (Кауан, 65), Кевін.

Попередження: Танда, 15, Сич, 75 – Марлон, 34, Матвієнко, 80.

Шахтар не зміг використати осічку лідера чемпіонату Динамо, яке втратило очки у грі із Зорею (2:2). Таким чином відставання "гірників" від киян складає 10 пунктів, при цьому у донецького клубу одна гра у запасі.

Карпати з 29 очками в активі посідають сьому сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня підопічні Руслана Ротаня розгромили Оболонь, а рівненський Верес декласував Полісся.