Верес з дублем Степанюка розгромив Полісся у 21 турі УПЛ

Рівненський Верес обіграв житомирське Полісся у межах 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Господарі вийшли вперед ледь не в першій своїй повноцінній атаці. Ігор Харатін подав з-за меж штрафного на 33-річного нападника Руслана Степанюка, який головою замкнув передачу партнера (1:0).

Гості змогли відновити рівновагу за 20 хвилин. Уругваєць Батіста першим розібрався у хаосі в штрафному майданчика Вереса та пробив з 2-х метрів воротаря (1:1).

"Червоно-чорні" знову повели у рахунку на 45-й хвилині. Невдалий удар Романа Гончаренка виявився ідеальною передачею на Степанюка, який використав вихід віч-на-віч (2:1).

У другій половині Верес збільшив свою перевагу після стрімких контратак – голами відзначились Олег Дахновський та Михайло Гайдучик. Ще один м'яч наприкінці зустрічі на свій рахунок записав Євген Шевченко.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур, 11 березня

Верес – Полісся 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Степанюк, 1:1 – 33 Батіста, 2:1 – 45 Степанюк, 3:1 – 56 Дахновський, 4:1 – 65 Гайдучик, 5:1 – 88 Шевченко

Для Вереса це третя перемога у чотирьох останніх матчах. Наразі в активі рівненського колективу 28 очок та 8 сходинка в турнірній таблиці чемпіонату. Полісся з 34 балами йде четвертим.

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