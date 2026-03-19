Пару раз зловити суперника на контратаці і можна закривати гру, – Маркевич спрогнозував результат матчу-відповіді Шахтар – Лех

Культовий тренер Мирон Маркевич висловився про майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій між донецьким Шахтарем і польським Лехом.

Його думку наводить META.

За словами колишнього наставника львівських Карпат, у першому поєдинку швидкість прийняття рішень на футбольні полі була вищою у "гірників". Поляки ж нічого не могли протиставити швидким атакам донеччан. Тому результат першого протистояння цілком закономірний.

Маркевич заявив, що у другій зустрічі команді Арди Турана не слід нічого змінювати, а просто серйозно поставитись до неї, щоб раптом не було недооцінки суперника.

"Лех з перших хвилин побіжить відіграватися? Нехай біжать. Це Шахтарю і потрібно. Пару раз зловити суперника на контратаці і можна закривати гру. У "гірників" достатньо швидкісних виконавців, які можуть вирішити питання. Для Шахтаря головне – не перемудрити. Не потрібно нічого вигадувати, а спокійно грати у свій футбол. Не думаю, що за тиждень у Леха щось кардинально змінилося. А щодо прогнозу, то, думаю, українська команда виграє з рахунком 2:0", – сказав 75-річний коуч.

Нагадаємо, що перша гра закінчилась впевненою виїзною перемогою Шахтаря з рахунком 3:1. У складі донецького клубу забивали Марлон Гомес, Невертон та Ізакі.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 14 березня, о 22:00 (за київським часом).

Напередодні зустрічі головний тренер "гірників" Туран поділився очікуваннями перед майбутнім протистоянням.

