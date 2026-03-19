Завтрашній день буде для нас великим: Туран – про майбутній матч-відповідь проти Леха в 1/8 Ліги конференцій

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти Леха в 1/8 Ліги конференцій, зазначивши, що на його команду очікує дуже важка гра проти чемпіона своєї країни.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"На нас чекає друга гра проти чемпіона. Це сильна команда з дуже хорошим тренером. Так, маємо перевагу в рахунку, але, можливо, всупереч тому, що думає більшість, ми повинні й надалі правильно діяти в ключові моменти, адже в суперника дуже небезпечні гравці в атаці. Ми гратимемо на перемогу і намагатимемося пройти далі. За умов, у яких ми зараз виступаємо, провести два матчі, у назві яких є слово "фінал", – мрія для нас. Завтра гратимемо, щоб втілити цю мрію, бо, можливо, не всі розуміють, що це означає для нас, з огляду на умови, в яких ми граємо, на ті переїзди, які маємо. Саме тому завтрашній день буде для нас великим, ми спробуємо зробити його щасливим", – зазначив Туран.

За словами турецького тренера, Лех – найскладніша й найсильніша команда з-поміж тих, з ким Шахтар зустрічався до цього у Лізі конференцій.

"Чесно скажу, вони дуже добре організовані, і я говорю це не для того, щоб зберегти баланс перед другим матчем. У них відмінний тренер і багато варіантів у грі. У складі є дуже якісні виконавці: Пальма, Волемарк, Ісхак, Бенгтссон, Алі. Вони мають багато опцій, щоб забивати. Також у них дуже сильний правий захисник із Португалії – Перейра. На нас чекає дуже важлива гра проти чемпіона, а чемпіони завжди мають багато можливостей. Ніколи не варто недооцінювати характер чемпіонської команди. Саме тому я вважаю, що це найсильніший суперник, з яким ми зустрічалися, водночас це дуже хороший тест для такої команди, як наша, адже, як я вже казав, у нас дуже молодий склад, і цей матч – чудова можливість перевірити наш рівень", – додав він.

Матч-відповідь між Шахтарем та Лехом відбудеться вже завтра, 19 березня. Початок о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва. Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій