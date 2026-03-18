Шахтар – Лех. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

У четвер, 19 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому візьме участь єдиний представник України в раунді плейоф єврокубків.

Донецький Шахтар зіграє умовно домашній поєдинок проти польського Леха. Матч на Міському стадіоні у Кракові розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Лех безпосередньо у цій новині.

Матч у Кракові буде обслуговувати нідерландська бригада арбітрів на чолі з Сандером Ван дер Ейком.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва.

Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій