Лех Познань вдесяте став чемпіоном Польщі

Микола Літвінов — 16 травня 2026, 23:58
Познаньський Лех на виїзді обіграв Радом'як у матчі 33-го туру Екстракляси та достроково став чемпіоном Польщі.

Першими відзначилися саме господарі зусиллями Яна Гжесіка. 31-річний нападник забив швидкий гол на 8-й хвилині, але вже через 10 хвилин підопічні Нільса Фредріксена відіграли один м'яч, а потім забили другий. На початку другого тайму відзначився ще й Валемарк, тим самим, поставив крапку у цьому матчі.

Чемпіонат Польщі – Екстракляса
33 тур, 16 травня

Радом'як Радом – Лех Познань 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 8 Гжесік, 1:1 – 16 Ісхак, 1:2 – 24 Пальма, 1:3 – 58 Валемарк

Для Леха це десяте внутрішнє чемпіонство в історії. Востаннє вони здобували перемогу ще у минулому сезоні 24/25. Тоді команда теж перебувала під керівництвом данського фахівця Нільса Фредріксена.

Нагадаємо, що Лех за сумою двох матчів поступився донецькому Шахтарю в в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перша гра між командами завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1, зокрема завдяки голу через себе Ізакі Сілви. А у матчі-відповіді "гірники" програли з рахунком 1:2

Екстракляса Лех

