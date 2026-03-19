Один гол може все змінити: тренер Леха – про шанси команди пройти Шахтар в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Наставник Леха Нільс Фредеріксен поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти Шахтаря в 1/8 Ліги конференцій, зазначивши, що навіть один гол може все змінити.

Його слова наводить TVP Sport.

"Ми можемо створити багато моментів. Один гол може все змінити. Ми не намагатимемося забити два голи у перші десять хвилин. Нам потрібні спокій, точність та терпіння з м'ячем. Я вірю, що згодом наша якість дозволить нам створювати більше моментів та реалізовувати їх.

Нам потрібно частіше володіти м'ячем, ніж у першому матчі, та ефективніше реагувати, коли ми його втрачаємо. Це матиме вирішальне значення", – зазначив тренер польського клубу.

Матч-відповідь між Шахтарем та Лехом відбудеться вже завтра, 19 березня. Початок о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що перша гра між командами завершилась перемогою "гірників" з рахунком 3:1. Тоді крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва. Він забив гол ударом через себе. Те взяття воріт визнали найкращим за підсумками тижня в Лізі конференцій