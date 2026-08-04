Лідер Шахтаря передбачив свій хеттрик у стартовому турі УПЛ

Нападник Шахтаря Кауан Еліас розповів, що напередодні старту нового сезону УПЛ-2026/27 йому наснився результативний сон.

Його цитує пресслужба донецького клубу.

За словами бразильця, у сні він записав у свій актив хеттрик. Цей сон був реальним. 3 серпня Еліас став автором трьох голів у ворота Кудрівки, а сам поєдинок закінчився розгромною перемогою "гірників" із рахунком 5:1.

"Дуже радий перемозі команди. Думаю, ми дуже багато працювали під час передсезонної підготовки, щоб розпочати сезон із перемоги, показати свій футбол. Я також дуже щасливий, що забив три м'ячі. Минулої ночі мені навіть наснилося, що я оформлю хет‑трик. Я сказав про це своїй родині, своєму тренеру з фізичної підготовки, що заб'ю три голи в цьому матчі. І, слава Богу, саме так і сталося. Тому я дуже щасливий, а також радий за всю команду", – сказав Кауан.

Також у володіння Кудрівки забивали Аліссон і Лука Мейрелліш. Завдяки цій нищівній звитязі команда Арди Турана очолила турнірну таблицю УПЛ після першого туру.

Після поєдинку Еліас розповів про особисті цілі, які поставив перед собою на новий сезон-2026/27.

Нагадаємо, що 20-річний бразильський форвард виступає за клуб із Донецька з лютого 2025-го. Відтоді відзначився у футболці "гірників" 15 м'ячами та 8 асистами у 47-ми зіграних зустрічах.

У наступному турі УПЛ донеччани зустрінуться з Епіцентром, який у першому турі розбив київську Оболонь (3:0). Матч запланований на 9 серпня та розпочнеться о 15:30.