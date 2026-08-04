Зірка Шахтаря назвав амбітну ціль на сезон після хеттрика в першому турі УПЛ

Нападник Шахтаря Кауан Еліас після хеттрику у ворота Кудрівки (5:1) в першому турі УПЛ розповів про особисті та командні амбіції на сезон-2026/27.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Бразилець заявив, що хоче проявити свої бомбардирські якості. Також він назвав цілі донеччан на нову кампанію.

"Я хочу забити понад 20 голів. Це має стати моїм особистим рекордом. Думаю, мені це потрібно, і я можу наполегливо працювати, щоб досягти цього. Я впевнений, що мені це вдасться. Разом зі своїм штабом, а також із командою тут у Шахтарі я знаю, що зможу цього досягти. Думаю, тепер перед нами стоять значно більші виклики. Ми граємо в Лізі чемпіонів. Крім того, нам потрібно захищати чемпіонський титул. Це набагато складніше, адже всі завоювати цей трофей, а ми повинні його відстояти. Ми знаємо, що буде непросто, але зробимо все можливе, щоб знову перемагати, здобути чемпіонство та пройти якомога далі в Лізі чемпіонів", – сказав Еліас.

Зазначимо, що хеттрик у ворота Кудрівки став першим у кар'єрі Кауана Еліаса. Він виступає за Шахтар із лютого 2025 року.

Загалом форвард провів у складі "гірників" 47 матчів. У них він забив 15 голів і віддав 8 асистів.

Наступний поєдинок донеччани зіграють на виїзді проти Епіцентра. Він відбудеться 9 серпня та має розпочатись о 15:30.