Верес вирвав перемогу над Кудрівкою у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ

У суботу, 3 жовтня, рівненський Верес здобув перемогу над Кудрівкою у перенесеному матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Лік забитим голам було відкрито на 32-й хвилині. Після спроби пресингу голкіпера Антона Яшкова з боку підопічних Олега Шандрука кудрівська команда пішла у контратаку.

Гості пройшли через лівий фланг оборону суперників, і у підсумку м'яч опинився у ногах панамського легіонера Рейналдіньйо Верлі, але він не зумів замкнути передачу та влучив у поперечину.

Натомість добити м'яч головою вдалося Денису Світюху. Зрештою перший тайм завершився за переваги команди Олександра Протченка.

Утім, з початку другої половини зустрічі Верес почав брати гру під свій контроль. Після навісу у карний майданчик бразильський нападник Ян Фабрісіу скористався помилками у захисті суперників та влучно поцілив у ворота Яшкова.

А вже через 7 хвилин рівненський колектив вийшов уперед у рахунку. Португалець Андре Гонсалвеш у стрибку замкнув головою навіс від Владислава Шарая. Цього вистачило Вересу, аби здобути перемогу у цьому матчі.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 3 жовтня

Верес – Кудрівка – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Світюха, 1:1 – 59 Ян, 2:1 – 66 Гонсалвеш.

Попередження: Сміян 72, Воллі 79, Баран 90+1 – Семенов 16, Бєляєв 85.

Верес: Горох, Сміян, Вовченко, Ціпот, Протасевич, де Жезус Ліма Г. (Шарай, 46), Харатін, Чечер (Воллі, 73), Гонсалвеш, Видрич (Баран, 57), Фабрисіу Ян (Мігуцький, 88).

Кудрівка: Яшков, Світюха (Стень, 59), Семенов, Думанюк, Векляк, Пасіч, Петряк, Бєляєв (Плакса, 86), Мельничук (Єсін, 86), Смирний (Макоссо, 86), Верлі (Овусу, 59).

Після цього поєдинку Верес піднявся з 11-го місця на 6-ту позицію у турнірній таблиці. Водночас Кудрівка продовжує перебувати на останній сходинці.

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що цей поєдинок мав відбутися ще 12 вересня, проте після тривалої повітряної тривоги було вирішено перенести його на інший день.