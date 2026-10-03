Верес запропонував "чеський формат" УПЛ на сезон-2027/28
Рівненський Верес виступив з ініціативою змінити формат чемпіонату України, запропонувавши запровадити додатковий етап із поділом команд на три групи.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 2 жовтня Верес ініціював розгляд так званого "чеського формату" УПЛ. Ця пропозиція може стати четвертим варіантом проведення сезону-2027/28 на додачу до трьох базових моделей.
Запропонована система передбачає, що після завершення регулярного чемпіонату команди розподілять відповідно до їхніх місць у турнірній таблиці:
- перша група – команди, які посіли 1–6 місця;
- друга група – команди з 7–10 місць;
- третя група – команди з 11–16 місць.
У кожній із груп учасники проведуть додатковий турнір в одне коло. Саме цей етап є головною відмінністю пропозиції Вереса від нинішньої формули чемпіонату.
Обговорення заплановане на 6 жовтня, коли клуби УПЛ проведуть онлайн-нараду. На порядку денному – оптимізація поточного сезону та можливі зміни формату змагань.