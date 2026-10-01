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Кудрівка підсилиться легіонером з досвідом гри у Чемпіоншипі – ТаТоТаке

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 16:07
Кудрівка підсилиться легіонером з досвідом гри у Чемпіоншипі – ТаТоТаке

Кудрівка може підписати ірландського вінгера Оламіде Шодіпо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

29-річний футболіст наразі перебуває у розташуванні українського клубу. Гравець має досвід виступів в Англії, де захищав кольори, Квінз Парк Рейнджерс у Чемпіоншипі. Також Шодіпо грав у Португалії за Фейренсе у другому за силою дивізіоні країни.

Влітку ірландець отримав статус вільного агента, тому може бути заявлений за Кудрівку у будь-який момент.

Напередодні повідомлялося, що Верес та Кудрівка домовилися зіграти перенесений матч 6-го туру на початку жовтня. Зустріч перенесли через тривалу повітряну тривогу.

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