Оболонь та Шахтар домовились про обмін домашніми матчами

Донецький Шахтар та київська Оболонь домовилися про обмін домашніми матчами 11-го та 26-го турів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

У першому колі саме Оболонь мала приймати Шахтар. Однак за домовленістю клубів поєдинок 11-го туру буде домашнім для гірників. Зустріч відбудеться 30 жовтня у Львові на "Арені Львів".

У 26-му турі команди зіграють у Києві, де господарями вже будуть пивовари. Матч запланований на Оболонь-Арені, а його базова дата - 8 травня.

Наразі Шахтар разом із Поліссям ділить першу сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 18 очок. Оболонь посідає передостанню позицію.

У наступному турі "пивовари" 10 жовтня зіграють із Кривбасом, а "гірники" 9 жовтня зустрінуться з Вересом.

Нагадаємо, напередодні УПЛ назвала претендентів на звання найкращих тренера та гравця вересня.