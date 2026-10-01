Стала відома нова дата матчу Кривбас – Харків

Українська Прем'єр-ліга визначила нову дату матчу шостого туру чемпіонату між Кривбасом та Харковом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

Поєдинок мав пройти 12 вересня, однак через загрозу повітряних атак його початок двічі переносили. Згодом Українська Прем'єр-ліга ухвалила рішення перенести зустріч на іншу дату.

Новий матч запланований на 25 листопада. Початок - о 13:00 за київським часом. Команди зіграють на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Нагадаємо, у минулому турі Кривбас поступився Поліссю, а ФК Харків переміг Буковину з рахунком 2:0.