Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Стала відома нова дата матчу Кривбас – Харків

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 15:18
Стала відома нова дата матчу Кривбас – Харків

Українська Прем'єр-ліга визначила нову дату матчу шостого туру чемпіонату між Кривбасом та Харковом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби клубу.

Поєдинок мав пройти 12 вересня, однак через загрозу повітряних атак його початок двічі переносили. Згодом Українська Прем'єр-ліга ухвалила рішення перенести зустріч на іншу дату.

Новий матч запланований на 25 листопада. Початок - о 13:00 за київським часом. Команди зіграють на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Нагадаємо, у минулому турі Кривбас поступився Поліссю, а ФК Харків переміг Буковину з рахунком 2:0.

Кривбас ФК Харків Чемпіонат України, УПЛ

Кривбас

Колишній захисник Руха перейшов у Кривбас
Нам не вистачило енергії: Ван Леувен – про поразку від Полісся
Полісся здобуло мінімальну перемогу над Кривбасом в 7-му турі УПЛ
УПЛ перенесла час початку матчу 7-го туру Полісся – Кривбас
Матч Кривбаса з Харковом перенесли через тривалу повітряну тривогу

Останні новини