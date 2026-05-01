Туран – про фіаско Шахтаря від Крістал Пелес: У моєму лексиконі немає слова, яке б означало здаватися

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про поразку (1:3) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес.

Його слова наводить УЄФА.

Попри негативний результат, наставник залишився задоволеним діями своєї команди у певних моментах. За його словами, його підопічним вдалося створити декілька моментів проти відмінного суперника, який має чудових гравців в атаці та гарного коуча.

"У моєму лексиконі немає слова, яке б означало здаватися – ми зробимо все можливе в другому матчі. Подивимося, що вийде", – заявив Туран.

Окремо турецький спеціаліст подякував уболівальникам, які забрались на трибунах у Кракові.

"Дякуємо їм, що вони заповнили стадіон. Саме це мене так потішило. Ми могли швидше рухати м'яч уперед і швидше знаходити гравців у вільних зонах. Нам також не вистачало контролю у деяких моментах, особливо у контратаках, які призвели до пропущених голів. Однак це також досвід. Сьогодні (30 квітня – прим. ред.) ми побачили, що ми маємо надію на світле майбутнє", – додав наставник донеччан.

Відзначимо, що "гірники" побили власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь в Англії відбудеться 7 травня о 22:00.

Раніше поразку від "орлів" прокоментував півзахисник донецького клубу Олег Очеретько.