Це лише перший крок: наставник Крістал Пелес – про перемогу над Шахтарем у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій

Наставник Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував перемогу над Шахтарем у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що це ще фінал.

Його слова наводить TNT Sports.

"Я дуже задоволений грою. Віддаю належне гравцям – вони дотримувалися плану та дуже наполегливо працювали. Ми не дали Шахтарю багато простору. Велика загроза була зі стандартних положень, де ми пропускали, але ми були так само були небезпечними, коли йшли в атаку.



Я був дуже вражений реакцією команди, коли ми пропускали, тому що раптово у нас було два чи три хороші шанси, і ми їх не реалізували, а потім ми знову вийшли вперед після довгого вкидання. Ми чекали на свої моменти. Це лише перший крок. Я вважаю, що ми повинні виступити ще краще вдома, щоб вийти у фінал", – сказав тренер.