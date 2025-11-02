Українська правда
Шахтар прийматиме Динамо в чемпіонаті, Зоря зіграє з Рухом в 11-му турі УПЛ

Микола Дендак — 2 листопада 2025, 07:05
ФК Динамо

Сьогодні, 2 листопада, відбудуться чергові матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Спершу луганська Зоря о 15:30 за київським часом прийматиме львівський Рух. І одразу після цього відбудеться головний матч першої половини сезону УПЛ.

О 18:00 на поле Арени Львів вийдуть Динамо та Шахтар. "Гірники" спробують помститися за поразку в 1/8 фіналу Кубку України (1:2), яка відбулася на цьому тижні. Динамо ж намагатиметься повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
11 тур, 2 листопада

15:30 Зоря – Рух

18:00 Шахтар – Динамо

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, що 11 тур УПЛ стартував матчем, у якому Кудрівка мінімально обіграла Оболонь. Також Верес у матчі з двома пенальті дотиснув Епіцентр, Кривбас розписав бойову нічию з Полтавою, а Колос вирвав нічию в Олександрії.

