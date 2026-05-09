Шандрук: У Вереса є чітка ціль – це потрапляння у десятку
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував нічию із львівським Рухом (0:0), в якому рівняни гарантували собі збереження місця в еліті на наступний сезон.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Безгольовий матч, на жаль. Але, напевно, такий рахунок закономірний. Тому що і в нас були хороші нагоди забити , і у Руха.
Неможливо все передбачити і розраховувати тільки на дальні удари чи на гру на підборах. Це футбол, це ситуації, які дуже часто змінюються – від них залежить малюнок гри.
Ротація сьогодні в лінії атаки була вимушеною. Наші форварди Денис Ндукве і Сергій Стень опинилися поза заявкою через ушкодження. Вони не могли нам допомогти сьогодні. Тому, саме таке рішення прийняли – довіритися у цій ролі Фабрісіо Яну і Дмитру Годі.
Я ніколи не можу бути задоволений нічиєю. Тим паче – безгольовою. Думаю, ті ж відчуття зараз у гравців. Але головне зараз – це те, що команда виступатиме в УПЛ і в наступному сезоні. Це важливо для Рівного і всього регіону. Але ми все ж таки хочемо дивитися вгору і спробувати закріпитися щонайменше у середній частині таблиці", – сказав він.
Також Шандрук назвав ціль команди на завершальний відрізок сезону.
"Для нас важливо стабілізувати нашу гру. Попри те, що в нас дуже багато змін за цей рік відбулося. Зараз це основна задача за заключні три матчі – стабілізувати рівень нашої гри, прогресувати і думати вже про наступний чемпіонат. Хоча сьогодні у нас є чітка ціль, яку ми ще маємо виконати – це потрапляння у десятку", – підсумував Шандрук.
Верес наразі з 31 балом в активі посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Напередодні УПЛ затвердила розклад матчів передостаннього туру сезону-2025/26.