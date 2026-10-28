Відомий тренер оцінив справедливість результату "Класичного" в Кубку України

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олег Дулуб оцінив протистояння Шахтаря з Динамо (3:0) в 1/8 фіналу Кубку України. Він вважає, що підсумкова перемога "гірників" є справедливою, але рахунок не мав бути розгромним.

Про це експерт розповів у коментарі Sport.ua.

"Чи очікував такого результату? Дуже складне питання. Оскільки 0:3 для Динамо – це не той результат, якого вони чекали. Але якщо брати останнім часом, матчі в УПЛ і єврокубках діляться на такі, що були до вилучення, та після. На мій погляд, більш збалансований вигляд на сьогодні має Шахтар. Але судячи з того, як розвивався поєдинок, особливо на початку, більш справедливим був би рахунок 0:1 або 1:2", – сказав Дулуб.

Зазначимо, що із 30-ї хвилини кияни грали в меншості після вилучення Тараса Михавка. Він отримав червону картку за відмашку в боротьбі з Олегом Очеретьком, коли рахунок був 0:0.

Після гри захисник перепросив за те, що підвів команду. Напередодні справедливість такого рішення судді оцінив Олександр Кучер.

Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.