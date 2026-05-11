Білоруський паспорт останнім часом став токсичним: Дулуб пояснив причину відставки з посади наставника Ниви

Білоруський фахівець Олег Дулуб залишив посаду головного тренера тернопільської Ниви через проблеми з документами.

Про це сам спеціаліст розповів у коментарі Українському футболу.

"Так склалося, що мені потрібно повернутися до Варшави, тому за згодою сторін ми припинили співпрацю. Вчора та сьогодні ми спілкувалися з президентом клубу й ухвалили таке спільне рішення. Навіщо необхідно їхати до Варшави? В мене там виникли проблеми з документами, і я пояснив це президенту.



Це дуже серйозні організаційні моменти для мене. Закінчується паспорт і дозвіл на перебування у Польщі. Там перебуває моя сім'я. Якщо я залишусь в Україні, то потім не зможу повернутися до Польщі. Там усе наклалося одне на одне. Будемо відвертими, білоруський паспорт останнім часом став токсичним, на жаль", – сказав Дулуб.