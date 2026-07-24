Для себе намалював три проблемні зони: Дулуб проаналізував поразку Динамо в Лізі Європи

Колишній тренер низки клубів УПЛ Олег Дулуб висловився про поразку Динамо (2:3) від грецького ПАОКа в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає Український футбол.

Експерт назвав головні недоліки в захисті "біло-синіх". Він виділив три проблемні зони, які продемонстрував єврокубковий поєдинок:

"Я для себе намалював три проблемні зони в захисті Динамо. Перша – зона за спиною Дубінчака, куди ПАОК виходив за рахунок діагоналей, плюс підключення крайніх захисників. Доки грав Герреро, він узагалі не допрацьовував під час гри в обороні. Друга зона – між Кендзьорою та Біловаром. І третя – безпосередньо опорна зона".

Також досвідчений тренер окремо висловився про перший пропущений гол киян. Він вважає, що не варто звинувачувати Бражка.

"Але я б не списував усе на Бражка. Його помилка мала швидше тактичний характер – є залізне футбольне правило: у підкатах м'яч у бік власних воріт не вибивається. На мій погляд, це був просто нещасний випадок", – сказав Дулуб.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Нагадаємо, що "біло-сині" вже знають потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.