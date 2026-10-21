УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12 туру
Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад поєдинків 12-го туру поточного сезону-2026/27, який розтягнеться на три ігрові дні (6-8 листопада).
Поєдинок-відкриття відбудеться у столиці України, де місцева Оболонь прийме Лівий Берег. Також 6 листопада житомирське Полісся зіграє проти рівненського Вереса.
Центральна зустріч між донецьким Шахтарем та київським Динамо закриє програму 12-го туру. Українська Класичне прийме Львів. Початок – 8 листопада о 18:00.
Розклад матчів 12 туру УПЛ-2026/27
6 листопада (п'ятниця)
- 13:00. Оболонь – Лівий Берег
- 15:30. Полісся – Верес
7 листопада (субота)
- 13:00. Харків – Карпати
- 13:00. Кудрівка – Чорноморець
- 15:30. Епіцентр – Кривбас
8 листопада (неділя)
- 13:00. Зоря – ЛНЗ
- 15:30. Буковина – Колос
- 18:00. Шахтар – Динамо
Лідером цього розіграшу першості є Шахтар. В активі "гірників" 24 набрані бали, тоді як у найближчого конкурента, Полісся, є 22 очки. Трійку лідерів замикає Харків (18 пунктів).
Нагадаємо, що УПЛ змінила розклад ігор 10-го туру через безпекову ситуацію.
Раніше визначилися символічна збірна 9-го туру, а також найкращий тренер та гравець.