УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 12 туру

Українська Прем'єр-ліга оголосила розклад поєдинків 12-го туру поточного сезону-2026/27, який розтягнеться на три ігрові дні (6-8 листопада).

Поєдинок-відкриття відбудеться у столиці України, де місцева Оболонь прийме Лівий Берег. Також 6 листопада житомирське Полісся зіграє проти рівненського Вереса.

Центральна зустріч між донецьким Шахтарем та київським Динамо закриє програму 12-го туру. Українська Класичне прийме Львів. Початок – 8 листопада о 18:00.

Розклад матчів 12 туру УПЛ-2026/27

6 листопада (п'ятниця)

13:00. Оболонь – Лівий Берег

15:30. Полісся – Верес

7 листопада (субота)

13:00. Харків – Карпати

13:00. Кудрівка – Чорноморець

15:30. Епіцентр – Кривбас

8 листопада (неділя)

13:00. Зоря – ЛНЗ

15:30. Буковина – Колос

18:00. Шахтар – Динамо

Лідером цього розіграшу першості є Шахтар. В активі "гірників" 24 набрані бали, тоді як у найближчого конкурента, Полісся, є 22 очки. Трійку лідерів замикає Харків (18 пунктів).

Нагадаємо, що УПЛ змінила розклад ігор 10-го туру через безпекову ситуацію.

Раніше визначилися символічна збірна 9-го туру, а також найкращий тренер та гравець.