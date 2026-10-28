Абсурд: Легенда Шахтаря – про вилучення Михавка у "Класичному"
Колишній захисник донецького Шахтаря Олександр Кучер переконаний, що арбітр справедливо показав червону картку футболісту Динамо Тарасу Михавку під час "Класичного" в матчі 1/8 фіналу Кубку України.
Про це він розповів в інтерв'ю УФ.
"Вилучення справедливе? Мені здається, що так. Зрозуміло, що там був епізод боротьби, але Тарас відмахнувся та влучив Очеретьку в обличчя. Був акцентований удар, тому це однозначно червона картка. Знаєте, захисник зобов'язаний тримати себе в руках у таких ситуаціях.
Тим більше епізод не ніс прямої загрози: там був звичайний аут біля штрафного майданчика Шахтаря. Навіщо було так поводитися? Якби це захисників Шахтаря провокували у штрафному майданчику, щоб заробити пенальті чи вилучення, це мало б логіку. А тут оборонець Динамо сам заробляє пряму червону біля чужих воріт. Абсурд", – сказав Кучер.
Зазначимо, що Михавко отримав вилучення на 30-й хвилині зустрічі, коли рахунок був рівний. "Гірники" вийшли вперед наприкінці першого тайму та врешті-решт здобули перемогу 3:0.
Після зустрічі Тарас перепросив за те, що підвів команду. Молодий захисник взяв відповідальність за підсумковий результат і пообіцяв виправитись.
Нагадаємо, що незабаром Шахтар і Динамо знову зійдуться на полі. Наступне "Класичне" відбудеться 8 листопада в межах 12-го туру УПЛ.