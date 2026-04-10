Захисник АЗ зізнався, чи вірить у камбек своєї команди після розгромної поразки від Шахтаря

Денис Іваненко — 10 квітня 2026, 09:44
Ваутер Гус
Getty Images

Центральний захисник нідерландського АЗ Ваутер Гус поділився своїми думками про розгромну поразку в першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій від Шахтаря (0:3).

Його слова передає NU.

Він розповів, що відчуває вину за результат, адже був недостатньо зосередженим під час другого та третього пропущених голів. Попри розгромний рахунок, футболіст усе ще вірить в успіх команди у двоматчевому протистоянні.

"У мене було відчуття, що ми добре позиціонувалися на полі. Але після їхнього першого гола ми фактично подарували ще два. Це дуже прикро. Такого не повинно зі мною траплятися. У мене все ще є впевненість перед матчем-відповіддю, але він буде дуже важким", – сказав Гус.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19.45 за київським часом.

Протистояння у Кракові напередодні також прокоментували головні тренери команд Арда Туран і Лерой Ехтелд. Обидва заявили, що доля протистояння ще не вирішена.

