У першому таймі ми не грали погано: тренер АЗ відреагував на розгромну поразку від Шахтаря

Головний тренер АЗ Лерой Ехтелд на післяматчевій пресконференції висловився про розгромну поразку своєї команди в першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Шахтаря (0:3).

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Спеціаліст заявив, що в першій половині зустрічі була рівна гра. Проте після перерви "гірники" значно додали, а гол Педріньйо став переломним.

"У першому таймі ми не грали погано. Шахтар не створив багато моментів. Ми не поступалися їм. Але ми погано розпочали другий тайм. Після перерви донеччани були набагато сильнішим за нас. Нам бракувало концентрації. Ми втратили м'яч у штрафному майданчику, і гравець Шахтаря забив чудовий гол, відкривши рахунок. Після першого пропущеного м'яча ми намагалися відповісти якомога швидше. Це дало Шахтарю набагато більше простору, і вони цим скористалися. А третій гол остаточно вирішив долю матчу", – сказав Ехтелд.

Попри розгромну поразку, фахівець усе ще вірить у камбек. Він заявив, що команда докладе всіх зусиль, щоб відіграти гандикап.

"Очевидно, що ми спробуємо відіграти результат першої гри. І зрозуміло, що це буде дуже важко. Але, без сумніву, ми спробуємо. Це правда, що через кілька днів після цього ми гратимемо фінал Кубку Нідерландів, але це не означає, що ми не будемо зосереджені на грі проти Шахтаря. Навпаки – будемо", – сказав тренер.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

