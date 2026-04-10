Дуже важлива перемога: Ахметов – про результат матчу Шахтаря з АЗ

Олександр Булава — 10 квітня 2026, 01:03
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов оцінив перемогу "гірників" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій над АЗ (3:0).

Про це функціонер розповів у коментарі MEGOGO.

Ахметов вперше з 2014 року відвідав матч клубу.

"Вітаю уболівальників Шахтаря, українського футболу. Як мені здається, дуже важлива перемога для українського футболу.

У матчі-відповіді ми будемо так само організовані і здобудемо путівку у півфінал. Мені здається, гра була дуже хороша.

Я 12 років не був на стадіоні! Сьогодні я щасливий, що побачив хлопців, побачив стадіон. Я все ж дивився по телевізору, а це трохи інша емоція, інші відчуття.

Сьогодні я побачив рідних для себе хлопців. Футбол у моєму серці 30 років. Вже 30 років я володію футбольним клубом Шахтар", – сказав Ахметов.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, за підсумками матчу визначився найкращий гравець зустрічі.

