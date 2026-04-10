Не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок: Туран оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ

Денис Іваненко — 10 квітня 2026, 07:14
Не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок: Туран оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ
Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про перемогу своїх підопічних над нідерландським АЗ (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Турецький спеціаліст заявив, що дуже задоволений результатом. Він підкреслив, що гра була набагато важчою, ніж це врешті-решт відобразив підсумковий рахунок.

"Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5-4-1. Нам потрібні були підключення центральних захисників із м'ячем.

Наші "вісімки" були далеко та потрапляли в пастки між лініями. Ми не могли отримати ті ситуації один в один, яких прагнули. Гравці АЗ більше володіли м'ячем, і їхня трійка в обороні часто змінювала структуру гри, що створювало нам проблеми", – сказав Туран.

Він додав, що задоволений змінами у грі після перерви. Фахівець заявив, що команді дуже допоміг перший гол, після чого стало легше створювати моменти.

"У другому таймі ми були агресивнішими, хотіли відчути, що означає чвертьфінал. Але для нас це непросто, бо ми не відчуваємо, що граємо на своєму стадіоні, тому це складно емоційно. У другому таймі ми краще були готові до оборони після втрати м'яча, були агресивнішими в пошуку рішень, а коли забили перший гол, змогли знаходити деякі переходи.

Ми повинні залишатися скромними. Зарозумілість нас знищить, тому що ми знаємо, наскільки складною буде атмосфера там. Я дуже поважаю суперника та всіх їхніх гравців. Не можу сказати, що задоволений на всі 100%, але сьогодні ми почуваємося добре. Попереду на нас чекає дуже складний матч, проте можу сказати, що наразі ми в хорошій позиції", – підсумував тренер.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Переможець цієї пари зіграє проти Крістал Пелес або Фіорентини. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.

Читайте також :
Відео Фото Вони не могли програти таку гру. Швидкі підсумки матчу Шахтар – АЗ
Шахтар Донецьк Арда Туран Ліга конференцій 2025/26

Шахтар Донецьк

Битва за лідерство, останній шанс Металіста 1925 і боротьба за Європу: анонс 23 туру УПЛ
Дуже важлива перемога: Ахметов – про результат матчу Шахтаря з АЗ
Україна завдяки перемозі Шахтаря над АЗ обійшла Румунію та піднялася на 24 сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з АЗ
Шахтар з дублем Аліссона розгромив АЗ у першому чвертьфіналі Ліги конференцій

