Шацьких дав пораду Пономаренку: Побачимо, як він цей удар стримає

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких висловився про майбутнє Матвія Пономаренка, який дебютував за збірну України у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції.

Його цитує Sport-express.ua.

Легенда киян впевнений, що форвард столичного клубу має усі шанси потрапити в основний склад "синьо-жовтих" на товариську гру проти Албанії, яка відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом).

"Логічно виглядає його поява зі старту. Йому потрібно дати не п'ять чи десять, а 60-70 хвилин ігрового часу й зрозуміти його реальні можливості на фоні решти більш досвідчених гравців національної збірної, бо Матвій, як не крути, а все ще новачок і досить молодий гравець", – сказав Шацьких.

Додамо, що забивний форвард киян потрапив у заявку України на спаринг із албанцями.

47-річний наставник переконаний, що Пономаренку зараз потрібно отримувати регулярну практику у футболці "біло-синіх". На думку Шацьких, Матвій зі старту вже підійняв плану дуже високо.

За словами легенди, у Матвія є усі задатки для того, аби стати форвардом топового рівня: міцний, потужний, нахабний та із гольовою чуйкою. Він вміє опинятися там, де потрібно у цей момент на полі, а також Шацьких виділив високу результативність 20-річного нападника киян.

"Кажуть, мовляв, у нього є трохи зайвої ваги. Не знаю, не працював з ним особисто, але зовні цього не видно. Можливо, в нього просто конституція тіла така. Однак я не певен, що дещо схуднувши Пономаренко заграє ще краще, може бути навпаки. Якщо йому комфортно грати, маючи 90 чи скільки там кіло, то не бачу в цьому ніяких проблем", – заявив ексфорвард Динамо.

Шацьких розповів, що найголовніше зараз, аби Пономаренко впорався із психологічним тиском, очікуваннями уболівальників та усіма реакціями на його гру, які з'являється у пресі.

"Бути не лише фізично, а й морально стійким – дуже важливо для футболіста. От і побачимо, як він цей удар стримає. Форварда такого профілю, як Пономаренко, в Динамо не те що не було давно, а не було взагалі, принаймні на моїй пам'яті", – додав Шацьких.

Нагадаємо, що у матчі Україна – Швеція Пономаренко вже у дебютному вийшов на поле на 78-й хвилині, коли рахунок у поєдинку був вже 0:3 на користь гостей. Матвію вистачило 12 хвилин, аби забити вже у своєму першому протистоянні за збірну.

Нападник Динамо став автором єдиного голу "синьо-жовтих" у цьому півфіналі плейоф відбору на Мундіаль (1:3). Після болючої поразки найкращий бомбардир УПЛ прокоментував гру та став на захист головного тренера Сергія Реброва.