Шацьких – про смерть Лобановського: Просто сидів і плакав

Колишній футболіст київського Динамо Максим Шацьких пригадав смерть легендарного Валерія Лобановського.

Про це він розповів в інтерв'ю Денису Бойку.

Ексфорвард згадав, коли перебував поруч із тодішнім коучем киян, якому раптово стало погано під час матчу проти Металурга у Запоріжжі. Через що поєдинок був терміново зупинений, а Лобановського госпіталізували до лікарні, де йому діагностували інсульт.

Шацьких розповів, що команда повернулась до готелю та чекала на звістки про стан наставника.

"Нам сказали летіти, а він залишився. Біля нього був Чубаров. Спочатку все ніби було добре. Вранці Валерій Васильович навіть прийшов до тями, перше, що сказав: "Поголи мене". Його поголили, лікарі трохи видихнули. Але буквально через годину-дві знову сталося погіршення. Керівництво вже замовило спеціальний літак з Німеччини з обладнанням, щоб перевезти його, але не встигли", – сказав екснападник "біло-синіх".

Новина про смерть Лобановського стала болючим ударом для Шацьких. Він зізнався, що за все своє життя плакав лише двічі. Ця трагічна звістка змусила його пустити не одну сльозу.

"Я плакав лише двічі в житті. Один із цих разів – коли дізнався, що Валерія Васильовича не стало. Я закрився на балконі, дружина не розуміла, що зі мною відбувається. Скільки годин це тривало – не пам'ятаю. Просто сидів і плакав. Вчора я з ним вітався, розмовляв, а сьогодні його вже немає. Передати цей стан словами неможливо", – зазначив Шацьких.

Нагадаємо, що серце легендарного тренера перестало вибитись 13 травня 2002 року. Це символічний відхід наставника, адже він помер у день народження київського Динамо.

Президент УАФ Андрій Шевченко щемливо пригадав Лобановського, подякувавши легенді.