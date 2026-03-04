Час ще не настав: Шацьких – про можливість очолити Динамо

Наставник киргизької Азії Максим Шацьких заявив, що у майбутньому готовий стати головним тренером київського Динамо.

Про це тренер розповів в інтерв'ю Денису Бойку.

Шацьких підтвердив, що готовий був очолити столичний колектив після Олександра Шовковського.

"Я не буду обманювати. Ти добре мене знаєш – я ніколи не обманюю. Я живу за таким принципом: все, що робиться, – все на краще, і всьому свій час. Тому, напевно, зараз час ще не настав. Я сподіваюся, що він настане.

Наразі я бажаю Костюку і його тренерському штабу, щоб там, де вони зараз знаходяться – зрозуміло, що це не рівень Динамо – щоб вони у другому колі виправили ситуацію.

Я завжди вболіваю і переживаю. У моєму серці два клуби: Пахтакор, оскільки з 7 і до 16 років все, чого мене навчили до дорослого футболу, а вже переходячи в дорослий футбол – Динамо. Київ – моє місто", – сказав Шацьких.