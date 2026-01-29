Українська правда
Шацьких хоче запросити до свого клубу голкіпера з УПЛ, який грав у кваліфікації до ЧС-2026

Олексій Мурзак — 29 січня 2026, 17:47
Шацьких хоче запросити до свого клубу голкіпера з УПЛ, який грав у кваліфікації до ЧС-2026
Андрій Кожухар
НК Верес

Голкіпер Вереса Андрій Кожухар потрапив до сфери інтересів ФК Азія, який тренує колишня легенда київського Динамо Максим Шацьких.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Очікується, що клуб з Киргизстану спробує оформити перехід 26-річного воротаря на правах оренди терміном на пів року. Угода може передбачати опцію повноцінного викупу після завершення сезону-2025/26.

У першому колі чемпіонату Кожухар поступився місцем у складі Валентину Гороху, зігравши лише один матч проти Шахтаря.

Водночас він має міжнародний досвід: у активі воротаря п'ять поєдинків за збірну Молдови, з яких три припали на кваліфікацію до чемпіонату світу 2026 року.

Напередодні Верес оформив трансфер чергового зимового новачка.

Максим Шацьких

