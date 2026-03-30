Ребров може "напихати": Пономаренко став на захист тренера збірної України

Дебютант збірної України Матвій Пономаренко висловився про головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

Слова 20-річного футболіста цитує Профутбол Digital.

На думку форварда, тренер має усі важелі впливу на команду, які за необхідності застосовує.

"Є тренер, який може "напихати" у разі необхідності. У збірної хороше майбутнє", – сказав Пономаренко.

Гравець Динамо зазначив, що, попри відсутність низки провідних гравців, у збірної достатньо футболістів з лідерськими якостями.

"Є гравці, які є лідерами нашої команди. Той самий Яремчук. Або, наприклад, Миколенко та Забарний. Іллі 23 або 24 роки, а він уже капітан", – додав Пономаренко.

Нагадаємо, що Матвій Пономаренко дебютував у збірній України 26 березня, вийшовши на заміну в матчі зі Швецією (1:3). Нападник за відведений ігровий час встиг відкрити лік забитих голів, але не допоміг врятуватися від поразки.

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 31 березня проти збірної Албанії. Товариський поєдинок у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом.