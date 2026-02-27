Ярмоленко зрівнявся з Селезньовим та наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ

36-річний нападник київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у матчі 18-го туру чемпіонату України проти Епіцентра, що дозволило йому зрівнятися і Євгенієм Селезньовим у списку найкращих бомбардирів турніру за всю історію.

Досвідчений вінгер з'явився на полі на 62-й хвилині, замінивши Богдана Редушка, і вже на 65-й хвилині зумів вразити ворота суперника після передачі від Володимира Бражка. Цей результативний удар зробив рахунок 4:0 на користь київської команди.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких — 124 голи Сергій Ребров — 123 голи Андрій Ярмоленко — 117 голів Євген Селезньов — 117 голів Андрій Воробей — 105 голів Жуніор Мораес — 103 голи

Тепер попереду вінгера Динамо залишилося лише два колишні гравці київського клубу. Щоб дістатися до другої позиції, яку посідає нинішній тренер збірної України Сергій Ребров зі 123 голами, Андрію потрібно забити ще шість разів.

Абсолютним лідером рейтингу залишається Максим Шацьких, на рахунку якого 124 точні удари, тож до повторення абсолютного рекорду чемпіонату Ярмоленку залишається забити сім м'ячів, а щоб стати одноосібним лідером — вісім.

Нагадаємо, що у лютому цього року Андрій Ярмоленко почав навчатись футбольного менеджменту в академії УЄФА.