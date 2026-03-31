Легенда Динамо сумнівається в доцільності звільнення Реброва зі збірної України

Легенда київського Динамо Максим Шацьких висловився про роботу Сергія Реброва у збірній України.

Його слова передає Sport-express.

Чимало фанатів вимагають звільнення тренера "синьо-жовтих" після поразки Швеції (1:3), яка позбавила нашу національну команду шансів потрапити на ЧС-2026. Проте він вважає, що треба відкинути емоції та закликав зважити всі аргументи перед остаточним вердиктом.

"Щодо тренера національної збірної повинна бути чітка стратегія, а не шарахання зі сторони в сторону. Ребров тренує Україну з 2023 року – не багато й не мало, але… Як на мене, не варто рубати з плеча, потрібно добре подумати. Специфіка роботи у клубі й у збірній кардинально різна", – заявив Шацьких.

Спеціаліст додав, що в умовах збірної тренер бачить гравців лише кілька разів на рік і лише по тижню, що дуже ускладнює можливість прищепити команді власне бачення футболу. Щацьких переконаний, що перед ухваленням остаточних рішень щодо майбутнього Сергія Реброва потрібно зважити всі "за" і "проти".

"Долю Реброва, самі знаєте, кому вирішувати, та, можливо, варто дати йому ще час і побачити – впорається чи ні на довгій дистанції з поставленими завданнями. Звільнити Реброва – найпростіше рішення, бо коли немає результату, то тренер автоматично поганий і все таке, але чи правильне? Не знаю", – підсумував Шацьких.

Зазначимо, що напередодні Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє у збірній України на пресконференції. Він заявив, що все буде зроблено якомога краще для нашої команди та країни.

Нагадаємо, що 31 березня "синьо-жовті" проведуть товариський матч із Албанією. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.