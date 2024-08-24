Колишній захисник Динамо відзначився автоголом в матчі проти Шахтаря

Колишній захисник київського Динамо Артем Шабанов, відзначився автоголом у ворота своєї нової команди — Олександрії, у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря.

Вже на 16-й хвилині, під час атаки "гірників" Іраклі Азаров віддав розрізну передачу до воріт Олександрії, Шабанов намагався заблокувати удар головою, але м'яч залетів у ворота його команди.

Зазначимо, що Артем приєднався до складу "містян" у липні 2024 року, до цього він виступав за Арсенал, луцьку Волинь, кам'янську Сталь, донецький Олімпік, Динамо Київ і польську Легію. Останнім клубом футболіста було житомирське Полісся.

Нагадаємо, у попередньому турі "жовто-чорні" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Протягом тижня у команді Ротаня відбулися деякі зміни. Олександрію залишив Артур Авагімян, а на його позицію був підписаний Артур Козак.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан. Він дуже яскраво святкував після взяття воріт, що після гри навіть вибачався перед гравцями суперника.