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Колишній захисник Динамо відзначився автоголом в матчі проти Шахтаря

Андрій Яросименко — 24 серпня, 13:59
Колишній захисник Динамо відзначився автоголом в матчі проти Шахтаря
Артем Шабанов
ФК Олександрія

Колишній захисник київського Динамо Артем Шабанов, відзначився автоголом у ворота своєї нової команди — Олександрії, у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Шахтаря.

Вже на 16-й хвилині, під час атаки "гірників" Іраклі Азаров віддав розрізну передачу до воріт Олександрії, Шабанов намагався заблокувати удар головою, але м'яч залетів у ворота його команди.

Зазначимо, що Артем приєднався до складу "містян" у липні 2024 року, до цього він виступав за Арсенал, луцьку Волинь, кам'янську Сталь, донецький Олімпік, Динамо Київ і польську Легію. Останнім клубом футболіста було житомирське Полісся.

Нагадаємо, у попередньому турі "жовто-чорні" на виїзді зуміли обіграти луганську Зорю. Протягом тижня у команді Ротаня відбулися деякі зміни. Олександрію залишив Артур Авагімян, а на його позицію був підписаний Артур Козак.

Донецький Шахтар у 3 турі також здобув виїзну перемогу. "Гірники" мінімально обіграли дебютанта УПЛ Лівий Берег. Єдиний гол у матчі забив Данило Сікан. Він дуже яскраво святкував після взяття воріт, що після гри навіть вибачався перед гравцями суперника.

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