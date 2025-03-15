Буковина підсилилася вихованцем Динамо

30-річний півзахисник Олександр Васильєв підписав угоду з Буковиною.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода з гравцем розрахована на півтора року. Футболіст виступатиме за чернівецький клуб під 73-м номером.

Останнім клубом Васильєва був одеський Чорноморець, він покинув цю команду взимку в статусі вільного агента. Контракт було розірвано достроково. Цього сезону гравець провів 9 матчів. Результативними діями не відзначився.

Також Олександр є вихованцем школи київського Динамо, грав у юнацькій та молодіжній команді Дніпра, в Арсеналі Київ та в ПФК Львів.

Нагадаємо, в останньому матчі перед перервою Буковина поступилася Минаю, проте пройшла в чемпіонську групу Першої ліги та боротиметься за вихід в Українську Прем'єр-лігу.