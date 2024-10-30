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Зінченко вийде у старті Арсеналу на матч із Престоном у межах Кубку ліги

Руслан Травкін — 30 жовтня, 21:03
Зінченко вийде у старті Арсеналу на матч із Престоном у межах Кубку ліги
Getty images

Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко вийде у стартовому складі на матч 4 раунду Кубку ліги проти Престона.

Про це повідомила клубна пресслужба "канонірів".

Арсенал: Cетфорд, Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко, Нванері, Жоржиньйо, Меріно, Стерлінг, Жезус, Марітнеллі

Матч розпочнеться о 21:45.

Зінченко цього сезону випав із ротації Мікеля Артети. Українець зіграв лише 2 матчі в АПЛ. Зазначимо, що певний час він пропустив через пошкодження.

Нагадаємо, український вінгер Челсі Михайло Мудрик також потрапив у стартовий склад своєї команди.

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