Зінченко вийде у старті Арсеналу на матч із Престоном у межах Кубку ліги
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Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко вийде у стартовому складі на матч 4 раунду Кубку ліги проти Престона.
Про це повідомила клубна пресслужба "канонірів".
Арсенал: Cетфорд, Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко, Нванері, Жоржиньйо, Меріно, Стерлінг, Жезус, Марітнеллі
Матч розпочнеться о 21:45.
Зінченко цього сезону випав із ротації Мікеля Артети. Українець зіграв лише 2 матчі в АПЛ. Зазначимо, що певний час він пропустив через пошкодження.
Нагадаємо, український вінгер Челсі Михайло Мудрик також потрапив у стартовий склад своєї команди.