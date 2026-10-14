Рекордна серія "канонірів" триває вже 14 матчів поспіль: Артета оцінив перемогу Арсенала в ЛЧ

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета залишився задоволеним грою команди у матчі 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти французького Лілля (перемога 3:0).

Слова наставника цитує сайт УЄФА.

"За цим було справжнє задоволення спостерігати. Усі три голи були неймовірними: взаємодія між гравцями, правильний таймінг, якість виконання. М'ячі забили три різні футболісти, а в гольових атаках узяли участь й інші гравці, тому загалом я дуже-дуже задоволений. Особливо в першому таймі в нас були моменти, коли ми виходили на дуже небезпечні позиції, але нам бракувало технічної якості, щоб створювати справді небезпечні моменти та підтримувати тиск в атаці, тому ми дозволяли супернику проводити певні швидкі контратаки", – сказав Артета.

Іспанський коуч додав, що у перерві вони внесли певні корективи щодо деяких позицій на полі, що дозволило команді підвищити технічний рівень гри. Підопічним Артети вдалося краще використовувати вільний простір.

"14-матчева серія перемог? Це демонструє рівень нашої стабільності. Ми продовжуємо грати у свій футбол і показувати потрібний рівень у цьому турнірі. Упевнений, ми можемо продовжити цю серію, але це потрібно заслужити, адже рівень суперників дуже високий", – зазначив коуч "канонірів".

Цікаво, що переможна серія Арсенала триває із листопада 2024-го. Саме тоді англійський клуб востаннє втрачав очки на стадії групового етапу (та у межах нового загального раунду) ЛЧ, мінімально програвши Інтеру (0:1). Відтоді команда з АПЛ виграла 14 ігор поспіль на цій стадії змагань.

Після двох зіграних поєдинків наразі лондонці, які набрали максимальні 6 балів, посідають 3-тє місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27. Вище за Арсенал лише Барселона та Спортинг, у яких також по 6 набраних очок.

Нагадаємо, що напередодні лондонський гранд продовжив контракт із Артетою. Наставник вже поділився першими враженнями від пролонгації співпраці.

Додамо, що у наступному турі на "канонірів" чекатиме виїзна гра проти мюнхенської Баварії – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).