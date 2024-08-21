Непогане підсилення: Металіст 1925 підписав двох гравців

Харківський Металіст 1925 підписав двох півзахисників — Владислава Калитвинцева, та Івана Литвиненка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Литвиненко на професійному рівні грав за Дніпро-1, Рух, ВПК-Агро, Чорноморець, і Динамо Батумі, з яким минулого сезону став чемпіоном Грузії. Останнім клубом гравця була Діла, у складі якої він цього року провів 20 матчів і відзначився одним голом.

Калитвинцев грав за Динамо, Слован, Чорноморець, Зорю, Арсенал Київ, Десну та Олександрію. У складі останньої за два сезони зіграв у 46 матчах, відзначившись 3 голами та віддавши 6 асистів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нідерландець Патрік ван Леувен став новим головним тренером Металіста 1925. Він відомий українським вболівальникам як колишній тренер Зорі та Шахтаря.

Попереднім головним тренером харків’ян був Віктор Скрипник, який пішов у відставку після вильоту з "Турніру чотирьох" за право грати в УПЛ.