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Визначилися перші пари плейоф ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 05:17
Визначилися перші пари плейоф ЧС-2026
FIFA

За підсумком перших двох і частини третього туру групового етапу визначилися перші пари раунду плейоф чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Сформовані пари 1/32 фіналу ЧС-2026

  • 28.06 | 🕙 22:00 | ПАР – Канада
  • 29.06 | 🕗 20:00 | Бразилія – Японія
  • 30.06 | 🕓 04:00 | Нідерланди – Марокко
  • 02.07 | 🕒 03:00 | США – Боснія і Герцеговина

Нагадаємо, що в межах третього туру в групі A Південна Африка обіграла Південну Корею 1:0 й завершила груповий етап на другій сходинці.

У групі B Боснія і Герцеговина обіграла Катар 3:1 й посіла третє місце з чотирма очками. Стільки ж має і Канада, яка поступилася Швейцарії 1:2. Канадійці посіли другу сходинку групи B завдяки більшій кількості голів ніж у боснійців 8:5.

У групі C Бразилія закінчила груповий етап на першому місці, обійшовши Марокко за кількістю голів 7:1. У третьому турі бразильці виграли в шотландців 3:0, а марокканці переграли гаїтянців 4:2.

У групі F збірна Японії розписала бойову нічию зі Швецією 1:1, а Нідерланди переграли Туніс 3:1 у межах третього туру. За підсумками групового етапу Нідерланди посіли перше місце, а Японія – друге. Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.

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