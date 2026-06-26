Визначилися перші пари плейоф ЧС-2026

За підсумком перших двох і частини третього туру групового етапу визначилися перші пари раунду плейоф чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Сформовані пари 1/32 фіналу ЧС-2026

28.06 | 🕙 22:00 | ПАР – Канада

29.06 | 🕗 20:00 | Бразилія – Японія

30.06 | 🕓 04:00 | Нідерланди – Марокко

02.07 | 🕒 03:00 | США – Боснія і Герцеговина

Нагадаємо, що в межах третього туру в групі A Південна Африка обіграла Південну Корею 1:0 й завершила груповий етап на другій сходинці.

У групі B Боснія і Герцеговина обіграла Катар 3:1 й посіла третє місце з чотирма очками. Стільки ж має і Канада, яка поступилася Швейцарії 1:2. Канадійці посіли другу сходинку групи B завдяки більшій кількості голів ніж у боснійців 8:5.

У групі C Бразилія закінчила груповий етап на першому місці, обійшовши Марокко за кількістю голів 7:1. У третьому турі бразильці виграли в шотландців 3:0, а марокканці переграли гаїтянців 4:2.

У групі F збірна Японії розписала бойову нічию зі Швецією 1:1, а Нідерланди переграли Туніс 3:1 у межах третього туру. За підсумками групового етапу Нідерланди посіли перше місце, а Японія – друге. Швеція буде конкурувати у рейтингу команд, які посіли третє місце.