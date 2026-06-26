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Після цього багато чого пішло не так: Куман – про перемогу Нідерландів над Тунісом на ЧС-2026

Денис Іваненко — 26 червня 2026, 07:37
Після цього багато чого пішло не так: Куман – про перемогу Нідерландів над Тунісом на ЧС-2026
Роналд Куман
ronaldkoeman/instagram

Наставник збірної Нідерландів Роналд Куман висловився про перемогу над Тунісом (3:1) у третьому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Voetbal International.

Фахівець заявив, що тренерський штаб робив ставку на успішний старт гри. Перші два голи були забиті вже до сьомої хвилини, тож він залишився задоволений цим відрізком, проте не всією грою.

"Ми сподівалися на гарний початок – так і сталося. Але після цього багато чого пішло не так. При переході в оборону кілька разів ми зіграли не найкращим чином.

У другій половині першого тайму та в першій половині другого ми теж діяли не дуже вдало. Але потім, коли ми трохи збільшили темп, проблем не виникало.

Зустрічаємося у плейоф із Марокко? Чудово. А те, що доведеться грати в Монтерреї... Якщо буде спекотно, гаразд. Ми повинні це прийняти", – сказав Куман.

Зазначимо, що нідерландці виграли свою групу, набравши сім очок. В 1/16 фіналу вони зіграють проти Марокко.

Гра відбудеться 30 червня. Вона розпочнеться о 4:00 за київським часом.

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